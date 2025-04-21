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  4. ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
WTA
21 апреля 2025, 17:09 |
1345
0

ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Штутгарте

21 апреля 2025, 17:09 |
1345
0
ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Аріна Соболенко та Альона Остапенко

21 апреля латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла Арину Соболенко в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Остапенко победила со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 26 минут.

Для Алены этот трофей стал девятым в карьере и первым в 2025 году. Также у Остапенко теперь два грунтовых титул. Первым был Ролан Гаррос в 2017 году.

Остапенко по итогам турнира в Штутгарте вернется в топ-20 рейтинга WTA. А Соболенко потерпела четвертое поражение в финалах Штутгарта за последние пять лет.

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт. Финал

Алена Остапенко – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:1

ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

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Алена Остапенко Арина Соболенко WTA Штутгарт видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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