ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Штутгарте
21 апреля латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла Арину Соболенко в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Остапенко победила со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 26 минут.
Для Алены этот трофей стал девятым в карьере и первым в 2025 году. Также у Остапенко теперь два грунтовых титул. Первым был Ролан Гаррос в 2017 году.
Остапенко по итогам турнира в Штутгарте вернется в топ-20 рейтинга WTA. А Соболенко потерпела четвертое поражение в финалах Штутгарта за последние пять лет.
🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт. Финал
Алена Остапенко – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:1
ВИДЕО Остапенко показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
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