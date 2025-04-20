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  4. Рому не остановить. Победная серия волков продолжается
Италия
20 апреля 2025, 12:44 |
315
0

Рому не остановить. Победная серия волков продолжается

В очередном туре Серии А Рома победила Верону

20 апреля 2025, 12:44 |
315
0
Рому не остановить. Победная серия волков продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Серии А Рома победила Верону со счетом 1:0.

Беспроигрышная серия Ромы в чемпионате насчитывает уже 17 матчей (12 побед и 5 ничьих).

Рома не проигрывает такое количество матчей впервые с сезона 2015/16, когда под руководством Лучано Спаллетти было одержано 14 побед и добыто 3 ничьи.

Победа над Вероной позволила Роме продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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