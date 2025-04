Рому не остановить. Победная серия волков продолжается

В матче 33-го тура Серии А Рома победила Верону со счетом 1:0.

Беспроигрышная серия Ромы в чемпионате насчитывает уже 17 матчей (12 побед и 5 ничьих).

Рома не проигрывает такое количество матчей впервые с сезона 2015/16, когда под руководством Лучано Спаллетти было одержано 14 побед и добыто 3 ничьи.

Победа над Вероной позволила Роме продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов.

