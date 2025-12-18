Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик уедет в Англию? Рома определилась с трансферными приоритетами
Италия
18 декабря 2025, 19:22 |
510
0

Довбик уедет в Англию? Рома определилась с трансферными приоритетами

Римский клуб намерен сделать все возможное, чтобы подписать Джошуа Зиркзе

18 декабря 2025, 19:22 |
510
0
Довбик уедет в Англию? Рома определилась с трансферными приоритетами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» определилась с приоритетами во время зимнего трансферного окна и в первую очередь планирует усилить линию атаки. Об этом сообщила Roma News.

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе остается главной целью римского клуба. «Красные дьяволы» требуют около 50 миллионов евро, но спортивный директор Фредерик Массара намерен добиться снижения цены.

Альтернативой является Юри Алберто из бразильского «Коринтианса». Если переход Зиркзе не состоится, «Рома» отдаст 25 миллионов евро за 24-летнего футболиста.

Кроме того, в итальянском клубе рассматривают трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который может отправиться в чемпионат Англии. «Волки» готовы обменять 28-летнего футболиста на Бето, который выступает в составе «Эвертона».

В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Довбика истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

По теме:
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Рома Рим Артем Довбик Манчестер Юнайтед Эвертон Джошуа Зиркзе Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) чемпионат Бразилии по футболу Коринтианс
Николай Тытюк Источник: Roma News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 18:00 34
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Формальная игра в Лиге конференций станет для Андрея Ярмоленко последней в еврокубковой карьере

Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Футбол | 18 декабря 2025, 18:31 0
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Поединок состоится 18 декабря в 21:00 по Киеву

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Бокс | 18.12.2025, 08:56
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18.12.2025, 08:34
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 53
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем