Довбик уедет в Англию? Рома определилась с трансферными приоритетами

Итальянская «Рома» определилась с приоритетами во время зимнего трансферного окна и в первую очередь планирует усилить линию атаки. Об этом сообщила Roma News.

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе остается главной целью римского клуба. «Красные дьяволы» требуют около 50 миллионов евро, но спортивный директор Фредерик Массара намерен добиться снижения цены.

Альтернативой является Юри Алберто из бразильского «Коринтианса». Если переход Зиркзе не состоится, «Рома» отдаст 25 миллионов евро за 24-летнего футболиста.

Кроме того, в итальянском клубе рассматривают трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика, который может отправиться в чемпионат Англии. «Волки» готовы обменять 28-летнего футболиста на Бето, который выступает в составе «Эвертона».

В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Довбика истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.