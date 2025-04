Феноменальным первым таймом отличился матч Бундеслиги

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом» был зафиксирован новый рекорд чемпионата.

В первом тайме поединка было забито 8 голов, что является новым рекордом Бундеслиги.

На перерыв «Унион» и «Штутгарт» ушли со счетом 4:4.

Во втором тайме голов забито не было.

