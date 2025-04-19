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  4. Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Германия
19 апреля 2025, 20:45 |
487
3

Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм

Один из самых результативных матчей сезона в топ-лигах Европы

19 апреля 2025, 20:45 |
487
3
Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Унион

В субботу, 19 февраля, проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом».

Встречу принимает стадион Ан дер Альтен Фёрстерай в Берлине.

В первом тайме команды обменялись сразу 8 голами. По ходу встречи обе команды успевали и вести в счете, и играть вничью После перерыва счет на табло – 4:4.

Бундеслига. 30-й тур

Унион – Штутгарт – 4:4 (первый тайм)

Голы: Илич, 5, 45+6, Лейте, 19, Кверфилд, 38 – Ундав, 23, Миллот, 29, Шабо, 43, Фюрих, 45+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Унион Берлин Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига Дениз Ундав
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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Mark4854590
В Бундеслізі іноді видають такі матчі. Веселіше хіба що у чемпіонаті Нідерландів)
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+1
pol-55
Там ще останній Кіль міг виграти в 4го РБ.
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0
umnuy2
а наши кривоногие в упл вечно как не автобус так вообще поезд
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0
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