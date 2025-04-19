Германия19 апреля 2025, 20:45 |
487
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Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Один из самых результативных матчей сезона в топ-лигах Европы
19 апреля 2025, 20:45 |
487
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В субботу, 19 февраля, проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом».
Встречу принимает стадион Ан дер Альтен Фёрстерай в Берлине.
В первом тайме команды обменялись сразу 8 голами. По ходу встречи обе команды успевали и вести в счете, и играть вничью После перерыва счет на табло – 4:4.
Бундеслига. 30-й тур
Унион – Штутгарт – 4:4 (первый тайм)
Голы: Илич, 5, 45+6, Лейте, 19, Кверфилд, 38 – Ундав, 23, Миллот, 29, Шабо, 43, Фюрих, 45+1
Фото матча:
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Комментарии 3
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В Бундеслізі іноді видають такі матчі. Веселіше хіба що у чемпіонаті Нідерландів)
Там ще останній Кіль міг виграти в 4го РБ.
а наши кривоногие в упл вечно как не автобус так вообще поезд
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