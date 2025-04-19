Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм

В субботу, 19 февраля, проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «Штутгартом».

Встречу принимает стадион Ан дер Альтен Фёрстерай в Берлине.

В первом тайме команды обменялись сразу 8 голами. По ходу встречи обе команды успевали и вести в счете, и играть вничью После перерыва счет на табло – 4:4.

Бундеслига. 30-й тур

Унион – Штутгарт – 4:4 (первый тайм)

Голы: Илич, 5, 45+6, Лейте, 19, Кверфилд, 38 – Ундав, 23, Миллот, 29, Шабо, 43, Фюрих, 45+1

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.