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  4. Заря – Верес – 1:2. Гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Заря
13.04.2025 18:00 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:32
1086
0

Заря – Верес – 1:2. Гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 20:32
1086
0
Заря – Верес – 1:2. Гол туда и автогол сюда. Видео голов и обзор матча
УПЛ

13 апреля в 18:00 прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимала ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес забил два гола Зари в дебюте матча УПЛ в Киеве. Авторами мячей стали Игорь Харатин и Луан Кампос.

Заря отыграла лишь один гол во втором тайме (1:2). Автогол записан в пассив Игоря Харатина.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля

Заря Луганск – Верес Ровно – 1:2

Голы: Харатин, 52 (автогол) – Харатин, 3, Луан Кампос, 12

ГОЛ! 0:1. Игорь Харатин, 3 мин

ГОЛ! 0:2. Луан Кампос, 12 мин

ГОЛ! 1:2. Игорь Харатин, 52 мин (автогол)

События матча

57’
Максим Василец (Заря) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Харатин (Верес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Харатин (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Игорь Харатин видео голов и обзор Заря - Верес Луан Кампос автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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