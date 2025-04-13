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  4. Левый Берег – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 16:01 |
196
0

Левый Берег – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге Украины

13 апреля 2025, 16:01 |
196
0
Левый Берег – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Левый Берег

13 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025 встречаются «Левый Берег» и «Колос».

Матч проходит на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

Обоим коллективам нужно играть на победу, чтобы в конце сезона избежать стыковых матчей за сохранение прописки в УПЛ.

Игроки «Колоса» захватили инициативу. В нескольких моментах забить гол игрокам из Ковалевки помешал голкипер «Левого Берега» Механов.

Однако на 24-й минуте Алексей Сидоров замкнул в подкате передачу от партнера и открыл счет в матче.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля

Левый Берег Киев – Колос Ковалевка - 0:0 (первый тайм)

Голы:

Левый Берег: Механов, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут, Ризнык

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Красничи, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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