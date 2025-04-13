Левый Берег – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды ведут борьбу за выживание в Премьер-лиге Украины
13 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025 встречаются «Левый Берег» и «Колос».
Матч проходит на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
Обоим коллективам нужно играть на победу, чтобы в конце сезона избежать стыковых матчей за сохранение прописки в УПЛ.
Игроки «Колоса» захватили инициативу. В нескольких моментах забить гол игрокам из Ковалевки помешал голкипер «Левого Берега» Механов.
Однако на 24-й минуте Алексей Сидоров замкнул в подкате передачу от партнера и открыл счет в матче.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур. 13 апреля
Левый Берег Киев – Колос Ковалевка - 0:0 (первый тайм)
Голы:
Левый Берег: Механов, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал, Банада, Косовский, Синица, Шастал, Когут, Ризнык
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик, Красничи, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков
Видео голов и обзор матча
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