Источник: Гуцуляк и Полесье в вопросе нового контракта не продвинулись

Житомирское «Полесье» вернуло Алексея Гуцуляка в первую команду и включает игрока в состав на зимние сборы в Испании. В ближайшее время футболист присоединится к команде на подготовительном этапе.

В то же время переговоры о новом контракте между клубом и стороной Гуцуляка фактически не сдвинулись с места. По имеющейся информации, стороны не приблизились к компромиссу по финансовым условиям.

Решение о возвращении Гуцуляка в основную обойму принял президент клуба Геннадий Буткевич. Ключевым фактором стала необходимость обеспечить игровую практику футболисту с прицелом на его возможный вызов в сборную Украины. Полноценная подготовка в Испании позволит игроку поддерживать оптимальную форму накануне мартовских матчей национальной команды.

Несмотря на отсутствие прогресса в контрактных переговорах, Гуцуляк возвращается в первую команду «Полесья» и будет готовиться ко второй части сезона вместе с клубом.

Ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, зарплата Гуцуляка составляет 50 тысяч евро в месяц, «Полесье» предлагало сократить ее до 30 тысяч евро в месяц. Главное препятствие – футболист хотел получать вдвое большую сумму по сравнению со своей нынешней, но это не подходит под новую стратегию сокращения зарплат в «Полесье».