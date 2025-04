Реал – первый, Украина обогнала россию. Опубликован рейтинг Лиги чемпионов

Издание The Athletic опубликовало рейтинг стран по количеству проведенных матчей за всю историю Лиги чемпионов (раньше – Кубок европейских чемпионов).

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории турнира, кто сыграл 500 матчей в ЛЧ/КЕЧ. Этой отметки «сливочные» достигли после проведения ответного поединка с «Атлетико» в четвертьфинале.

Среди стран лучшей по этому показателю является Испания, представители которой сыграли 1400 матчей в турнире. Украинские клубы провели 327 поединков в ЛЧ/КЕЧ и позволили стране выйти на 12-е место. Ближайшим преследователем является россия – ее команды сыграли на девять матчей меньше.

Рейтинг стран по количеству проведенных матчей в ЛЧ/КЕЧ

Real Madrid have made 500 Champions League/European Cup appearances, one of 348 clubs to have played in it at least once:



