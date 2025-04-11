Реал – первый, Украина обогнала россию. Опубликован рейтинг Лиги чемпионов
Мадридский клуб первым в истории провел 500 матчей в турнире
Издание The Athletic опубликовало рейтинг стран по количеству проведенных матчей за всю историю Лиги чемпионов (раньше – Кубок европейских чемпионов).
Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории турнира, кто сыграл 500 матчей в ЛЧ/КЕЧ. Этой отметки «сливочные» достигли после проведения ответного поединка с «Атлетико» в четвертьфинале.
Среди стран лучшей по этому показателю является Испания, представители которой сыграли 1400 матчей в турнире. Украинские клубы провели 327 поединков в ЛЧ/КЕЧ и позволили стране выйти на 12-е место. Ближайшим преследователем является россия – ее команды сыграли на девять матчей меньше.
Рейтинг стран по количеству проведенных матчей в ЛЧ/КЕЧ
Real Madrid have made 500 Champions League/European Cup appearances, one of 348 clubs to have played in it at least once:— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 11, 2025
▪️ Which have played most matches?
▪️ Which country's clubs have never qualified?
▪️ Who's had the longest absence?@will_jeanes https://t.co/YYRxwjLIo3 pic.twitter.com/PNu3TZGn8I
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