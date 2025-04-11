Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – первый, Украина обогнала россию. Опубликован рейтинг Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:56
861
0

Реал – первый, Украина обогнала россию. Опубликован рейтинг Лиги чемпионов

Мадридский клуб первым в истории провел 500 матчей в турнире

11 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 20:56
861
0
Реал – первый, Украина обогнала россию. Опубликован рейтинг Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Издание The Athletic опубликовало рейтинг стран по количеству проведенных матчей за всю историю Лиги чемпионов (раньше – Кубок европейских чемпионов).

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории турнира, кто сыграл 500 матчей в ЛЧ/КЕЧ. Этой отметки «сливочные» достигли после проведения ответного поединка с «Атлетико» в четвертьфинале.

Среди стран лучшей по этому показателю является Испания, представители которой сыграли 1400 матчей в турнире. Украинские клубы провели 327 поединков в ЛЧ/КЕЧ и позволили стране выйти на 12-е место. Ближайшим преследователем является россия – ее команды сыграли на девять матчей меньше.

Рейтинг стран по количеству проведенных матчей в ЛЧ/КЕЧ

По теме:
«Большие деньги». Винисиуса попросили не приезжать в Саудовскую Аравию
Анчелотти планирует изменить стартовый состав после поражения от Арсенала
Барселона получила ответ игрока. Не хочет играть за Барсу, его цель – Реал
Лига чемпионов Реал Мадрид рейтинг статистика
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана
Футбол | 11 апреля 2025, 19:10 0
«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана
«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана

Наставник черкасского ЛНЗ заявил, что рассчитывает на футболиста

День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11 апреля 2025, 06:23 3
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11.04.2025, 03:50
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Теннис | 11.04.2025, 17:25
Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 7
Футбол
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
09.04.2025, 23:42 29
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 6
Бокс
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
10.04.2025, 20:43 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем