ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»
Лео сравнял счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
10 апреля Интер Майами принимает Лос-Анджелес на Чейз Стэдиум в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ [первый поединок – 0:1].
Встреча стартовала в 03:00 по Киеву. Гости забили первыми на 9-й минуте усилиями Аарона Лонга.
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На 35-й Лионель Месси сумел сравнять счет в ответной игре. Легендарный аргентинец красиво положил мяч в девятку ворот соперников.
Команды ушли на перерыв со счетом 1:1. Подопечные Хавьера Маскерано все еще уступают по сумме двух матчей.
Интересно, что Лео отличился еще на 31-й. Лео схитрил и пробил со штрафного не по свистку, застав врасплох голкипера соперников. Но рефери отменил гол, что фанаты прозвали robbery – ограблением.
В заявке Л-А на матч есть украинский защитник Артем Смоляков. Он начал игру на скамейке запасных.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Интер Майами – Лос-Анджелес.
ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»
HAD TO BE HIM 🐐💥pic.twitter.com/oJwaAgcUnG— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025
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