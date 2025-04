10 апреля Интер Майами принимает Лос-Анджелес на Чейз Стэдиум в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ [первый поединок – 0:1].

Встреча стартовала в 03:00 по Киеву. Гости забили первыми на 9-й минуте усилиями Аарона Лонга.

На 35-й Лионель Месси сумел сравнять счет в ответной игре. Легендарный аргентинец красиво положил мяч в девятку ворот соперников.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:1. Подопечные Хавьера Маскерано все еще уступают по сумме двух матчей.

Интересно, что Лео отличился еще на 31-й. Лео схитрил и пробил со штрафного не по свистку, застав врасплох голкипера соперников. Но рефери отменил гол, что фанаты прозвали robbery – ограблением.

В заявке Л-А на матч есть украинский защитник Артем Смоляков. Он начал игру на скамейке запасных.

ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»

