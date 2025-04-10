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Major League Soccer
10 апреля 2025, 04:12 | Обновлено 10 апреля 2025, 04:14
408
0

ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»

Лео сравнял счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

10 апреля 2025, 04:12 | Обновлено 10 апреля 2025, 04:14
408
0
ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

10 апреля Интер Майами принимает Лос-Анджелес на Чейз Стэдиум в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ [первый поединок – 0:1].

Встреча стартовала в 03:00 по Киеву. Гости забили первыми на 9-й минуте усилиями Аарона Лонга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 35-й Лионель Месси сумел сравнять счет в ответной игре. Легендарный аргентинец красиво положил мяч в девятку ворот соперников.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:1. Подопечные Хавьера Маскерано все еще уступают по сумме двух матчей.

Интересно, что Лео отличился еще на 31-й. Лео схитрил и пробил со штрафного не по свистку, застав врасплох голкипера соперников. Но рефери отменил гол, что фанаты прозвали robbery – ограблением.

В заявке Л-А на матч есть украинский защитник Артем Смоляков. Он начал игру на скамейке запасных.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Интер Майами – Лос-Анджелес.

ВИДЕО. Месси все же забил Лос-Анджелесу после «непонятного ограбления»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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