В ночь на 10 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес.

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиус в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Первая игра завершилась победой Лос-Анджелеса 1:0. Цвета Л-А защищает украинский защитник Артем Смоляков.

Победитель противостояния в полуфинал встретится либо с Ванкувером, либо с Пумасом.

Интер Майами – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на официальном канале Concacaf.

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