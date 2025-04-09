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Major League Soccer
09 апреля 2025, 15:26 |
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0

Интер Майами – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ 10 апреля в 03:00

09 апреля 2025, 15:26 |
76
0
Интер Майами – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес.

Поединок пройдет на арене Чейз Стэдиус в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой Лос-Анджелеса 1:0. Цвета Л-А защищает украинский защитник Артем Смоляков.

Победитель противостояния в полуфинал встретится либо с Ванкувером, либо с Пумасом.

Интер Майами – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на официальном канале Concacaf.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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