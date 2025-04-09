Интер Майами – Лос-Анджелес. Прогноз, анонс на матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ

10 апреля на «Чейз Стэдиум» пройдет ответный матч четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором Интер Майами встретится с ФК Лос-Анджелес. Поединок начнется в 01:30 по европейскому времени.

Интер Майами

Команда в прошлом сезоне проявила себя максимально противоречиво. С одной стороны, она смогла показать абсолютно лучший результат в регулярном чемпионате МЛС. Но, с другой стороны, первый же выход в плей-офф за всю короткую историю вылился в вылет сразу от Атланты Юнайтед.

Сейчас, уже под руководством Маскерано, клуб из Флориды очень даже бодро стартовал. Точнее, Хавьер в первом туре МЛС ограничился ничьей, с Нью-Йорк Сити. Но потом получается штамповать победы. Только с Торонто, обменявшись голами в раздевалку, закончили ничьей. Ну, а в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и вовсе были только победы, что со Спортинг Канзас-Сити, что с ямайским Кавальером. В Калифорнии, при общем преимуществе, проиграли - теперь желательно выиграть не минимально.

ФК Лос-Анджелес

Клуб в прошлом сезоне не смогла повторить свой максимальный результат 2022-го года, когда получилось выиграть и Supporters' Shield, и Кубок МЛС. Но все же осенью получилось взять первое место в Западной конференции. Да и в стыковых поединках плей-офф они потом справились с Ванкувер Уайткепс, но потом, в дополнительное время, уступили 1:2 Сиэттл Саундерс.

Сейчас Стив Черундоло со своими подопечными начинал в МЛС с пары побед - но потом и проиграли тому же Сиэттлу и Остину, а после победы над Спортинг Канзас-Сити уступили Сан-Диего. В прошлом туре с Хьюстон Динамо тоже не набрали ни единого очка. Непросто было в Кубке чемпионов, с Колорадо Рэпидс и Коламбус Крю. Но, выигрывая дома, их проходили. И сейчас приехали во Флориду с преимуществом, пусть и минимальным.

Статистика личных встреч

Лос-Анджелес выиграл первые два поединка, но в 2023-м проиграл 1:3 дома гостям из Флориды.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш Месси и компании. Исходя из задачи команды, поставим на победу хозяев с форой -1 гол (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua Интер Майами ФК Лос-Анджелес Фора Интер Майами (-1) 1.86 Сделать ставку

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