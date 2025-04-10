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  4. ВИДЕО. 300 IQ. Месси повторил легендарный гол Атлетико 13-летний давности
Major League Soccer
10 апреля 2025, 04:05 |
579
0

ВИДЕО. 300 IQ. Месси повторил легендарный гол Атлетико 13-летний давности

Но судья отменил забитый мяч Лео в матче ЛЧ КОНКАКАФ против Лос-Анджелес

10 апреля 2025, 04:05 |
579
0
ВИДЕО. 300 IQ. Месси повторил легендарный гол Атлетико 13-летний давности
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес [первый поединок – 0:1].

На 31-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей Лионель Месси подошел к мячу, чтобы исполнить штрафной.

Рефери обозначил нужное место и стал отходить от мяча, а голкипер соперников пытался выстроить стенку.

В этот момент Лео решил пробить, пока все отвлекались и затягивали игровое время. И Месси поразил ворота! Но судья отменил гол, что явно не понравилась фанатам: разве рефери сказал бить по свистку? Если нет, то Лео не нарушил правила.

Подобная ситуация была 12 лет назад в игре Барселоны и Атлетико. Месси застал врасплох игроков матрасников и Тибо Куртуа, забив в дальнюю девятку. По факту, Месси повторил этот легендарный гол. Правда, на этот раз его не засчитали.

ВИДЕО. 300 IQ. Месси повторил легендарный гол Атлетико 13-летний давности

ВИДЕО. Гол Месси в ворота Атлетико в 2012 году

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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