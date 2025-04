10 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Лос-Анджелес [первый поединок – 0:1].

На 31-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей Лионель Месси подошел к мячу, чтобы исполнить штрафной.

Рефери обозначил нужное место и стал отходить от мяча, а голкипер соперников пытался выстроить стенку.

В этот момент Лео решил пробить, пока все отвлекались и затягивали игровое время. И Месси поразил ворота! Но судья отменил гол, что явно не понравилась фанатам: разве рефери сказал бить по свистку? Если нет, то Лео не нарушил правила.

Подобная ситуация была 12 лет назад в игре Барселоны и Атлетико. Месси застал врасплох игроков матрасников и Тибо Куртуа, забив в дальнюю девятку. По факту, Месси повторил этот легендарный гол. Правда, на этот раз его не засчитали.

ВИДЕО. 300 IQ. Месси повторил легендарный гол Атлетико 13-летний давности

Messi went full 300% IQ moment but the goal got disallowed 😀pic.twitter.com/AtJjlidNDa https://t.co/IIHrUeXp1F