В пятый раз в сезоне добавленные минуты играют за Атлетико

«Атлетико» Мадрид в очередном матче чемпионата Испании одолел на выезде „Севилью“ со счетом 2:1, забив победный мяч на 93 минуте.

«Атлетико» забил уже 5 победных мячей в сезоне Ла Лиги после 90 минуты. Это, по крайней мере, на два больше, чем имеет любая другая команда чемпионата.

Три раза побеждали в добавленное арбитром время «Мальорка» и «Вильярреал».

Благодаря победе «Атлетико» сократил отставание от мадридского «Реала» до трех очков.

Подопечные Диего Симеоне находятся на третьей строчке.

