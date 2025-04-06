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  4. Севилья дома уступила Атлетико. Развязка наступила в компенсированное время
Чемпионат Испании
Севилья
06.04.2025 17:15 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
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Испания
06 апреля 2025, 20:07 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:19
177
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Севилья дома уступила Атлетико. Развязка наступила в компенсированное время

Судьбу матча решил точный удар Пабло Барриоса на 90+3 минуте

06 апреля 2025, 20:07 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:19
177
1
Севилья дома уступила Атлетико. Развязка наступила в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:1).

Хозяева открыли счёт уже на 7-й минуте, отличился Люсьен Агуме. На 25-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти и сравнял счёт.

Долю матча решил точный удар Пабло Барриоса в добавленное время на 90+3 минуте.

Эта победа позволила подопечным Диего Симеоне набрать 60 очков (3-е место). Они отстают на 3 балла от «Реала» и на 7 пунктов – от «Барселоны». «Севилья» с 36 очками занимает 11-е место в Ла Лиге.

Ла Лига. 30-й тур. 6 апреля

Севилья — Атлетико Мадрид — 1:2

Голы: Агуме, 7 — Альварес, 25 (пен), Барриос, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Барриос (Атлетико Мадрид).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Люсьен Агуме (Севилья).
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Севилья Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Атлетико Хулиан Альварес пенальти Пабло Барриос Люсьен Агуме видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Нарешті Атлетіко виграв. Але Барсу наздогнати майже нереально
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