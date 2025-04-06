Севилья дома уступила Атлетико. Развязка наступила в компенсированное время
Судьбу матча решил точный удар Пабло Барриоса на 90+3 минуте
Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании (2:1).
Хозяева открыли счёт уже на 7-й минуте, отличился Люсьен Агуме. На 25-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти и сравнял счёт.
Долю матча решил точный удар Пабло Барриоса в добавленное время на 90+3 минуте.
Эта победа позволила подопечным Диего Симеоне набрать 60 очков (3-е место). Они отстают на 3 балла от «Реала» и на 7 пунктов – от «Барселоны». «Севилья» с 36 очками занимает 11-е место в Ла Лиге.
Ла Лига. 30-й тур. 6 апреля
Севилья — Атлетико Мадрид — 1:2
Голы: Агуме, 7 — Альварес, 25 (пен), Барриос, 90+3
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