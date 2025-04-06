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Чемпионат Испании
Севилья
06.04.2025 17:15 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
06 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:33
37
0

Севилья – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 апреля в 17:15 по Киеву

06 апреля 2025, 04:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:33
37
0
Севилья – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

6 апреля на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 30-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Атлетико. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Севилья

Команда не так давно была завсегдатаем топ-4 (пусть и именно последним в этом квартете). Но все закончилось в позапрошлом сезоне. Но тогда все же сумели компенсировать ту неудачу очередной победой в Лиге Европы. А вот в прошлой темпораде сочетались и посредственные результаты на внутренней арене, и вылет из Лиги чемпионов уже в декабре - опытные испанцы там стали последними в своей группе.

Сейчас ситуацию пытается исправить Хавьер Гарсия Пимьента. Но пока что прогресс у его подопечных достаточно условный. Впрочем, все же формально шансы на выход в еврокубки остаются, пусть и все более теоретические - год назад думали, как бы не вылететь. Дерби с Бетисом закончилось в прошлом туре поражением 1:2.

Атлетико

Клуб уже рекордное время играет под руководством Симеоне. Диего, конечно же, собрал немало трофеев - иначе бы с ним давно расстались. Но прошлый сезон провели на грани, чуть не провалившись, но все-таки удержались в квартете лидеров. А потом, летом, провели крайне масштабную трансферную кампанию.

Не сказать, чтобы эта инвестиция полностью оправдалась. В Лиге чемпионов все закончилось уже в 1/8 финала - в серии пенальти, с обменом минимальными победами, но вылетели, причем от Реала! С другим грандом, Барселоной, зарубились в полуфинале кубка. После 4:4 на выезде дома ничем не ответили на единственный гол соперника, снова вылетев на этом уровне. Сейчас нужно переключиться на Примеру, где ряд осечек отправили за спину конкурентов за титул.

Статистика личных встреч

Год назад, в декабре, Севилья при всех проблемах выиграла, после четырех поражений кряду. Но в этом сезоне столичный гранд снова победил, пусть и 4:3.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Им очень нужна победа, после серии болезненных неудач. Ставим на то, что мадридский гранд тут победит (коэффициент - 2,16).

Прогноз Sport.ua
Севилья
6 апреля 2025 -
17:15
Атлетико Мадрид
Победа Атлетико 2.16 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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