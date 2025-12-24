Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Педри раскрыл секрет высокой линии обороны Барселоны
Испания
24 декабря 2025, 04:21
Неожиданные детали от футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о стиле игры каталонской команды под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика.

– Насколько важной была роль Ханса-Дитера Флика в изменении менталитета команды, как на личном, так и на коллективном уровне?

– Она была крайне важной. Думаю, он многое изменил в клубе с точки зрения профессионализма и привил нам определенный немецкий характер.

В то же время в повседневной жизни, хотя эти моменты не всегда заметны со стороны, атмосфера очень семейная. Он всегда готов помочь, дает советы, особенно в тактических вопросах.

В прошлом сезоне мы реализовали игру с высокой линией обороны, чего многие не ожидали. На самом деле, мы сами не ожидали, что это сработает так идеально.

– Во многих матчах это выглядело как повторяющийся трюк. Соперники всегда попадались на эту уловку…

– Со стороны это может казаться простым, потому что линия обороны расположена очень высоко и оставляет много пространства между воротами и центром поля. Иногда кажется, что соперники смогут сделать сквозную передачу и выйти один на один с вратарем.

Но если активно прессинговать, соперникам крайне трудно найти пространство, необходимое для идеального паса и передачи мяча нападающему, – отметил Педри.

Педри Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Esquire
