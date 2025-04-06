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  4. Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины
Италия
06 апреля 2025, 08:46 |
323
0

Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины

Нападающий «фиалок» в очередной раз в сезоне забил гол

06 апреля 2025, 08:46 |
323
0
Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

25-летний итальянский нападающий Фиорентины Мойзе Кин забил свой 22-й гол за клуб в сезоне во всех турнирах. Сделал он это в выездной игре против Милана.

Кин стал первым игроком Фиорентины, начиная с сезона 2008/09, кто забил более 21 гола за клуб за один сезон. До этого Альберто Джилардино забил 25 голов в сезоне 2008/09.

Сам матч между Миланом и Фиорентиной закончился со счётом 2:2.

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Мойзе Кин Фиорентина Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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