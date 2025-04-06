Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины
Нападающий «фиалок» в очередной раз в сезоне забил гол
25-летний итальянский нападающий Фиорентины Мойзе Кин забил свой 22-й гол за клуб в сезоне во всех турнирах. Сделал он это в выездной игре против Милана.
Кин стал первым игроком Фиорентины, начиная с сезона 2008/09, кто забил более 21 гола за клуб за один сезон. До этого Альберто Джилардино забил 25 голов в сезоне 2008/09.
Сам матч между Миланом и Фиорентиной закончился со счётом 2:2.
22 - Moise #Kean (22) is the first #Fiorentina player to score more than 21 goals in a single season in all competitions since Alberto Gilardino in 2008-09 (25 goals in 46 appearances). Powerful.#MilanFiorentina— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 5, 2025
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