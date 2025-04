Мойзе Кин вписал свое имя в историю Фиорентины

25-летний итальянский нападающий Фиорентины Мойзе Кин забил свой 22-й гол за клуб в сезоне во всех турнирах. Сделал он это в выездной игре против Милана.

Кин стал первым игроком Фиорентины, начиная с сезона 2008/09, кто забил более 21 гола за клуб за один сезон. До этого Альберто Джилардино забил 25 голов в сезоне 2008/09.

Сам матч между Миланом и Фиорентиной закончился со счётом 2:2.

