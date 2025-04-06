Милан – Фиорентина – 2:2. Консейсао отскочил. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля очень плохо начали игру
В субботу, 5 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Милан» и «Фиорентина».
Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Поединок завершился результативной ничьей 2:2.
Уже на 10-й минуте «фиалки» выигрывали 0:2. Такое начало игры не давало оптимизма домашней команде.
Но «Милан» очень быстро отыграл один гол, а во втором тайме «россонери» удалось сравнять счет.
«Милан» остался на 9-й позиции в Серии А с 48 очками, „Фиорентина“ идет на ступеньку выше с 52 баллами.
Серия А. 31-й, 5 апреля.
Милан – Фиорентина – 2:2
Голы: Эбрахам, 23, Йович, 64 - Тиав, 7 (автогол), Кин, 10.
Видео голов и обзор матча
События матча
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