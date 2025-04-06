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Чемпионат Италии
Милан
05.04.2025 21:45 – FT 2 : 2
Фиорентина
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Италия
06 апреля 2025, 04:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:43
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0

Милан – Фиорентина – 2:2. Консейсао отскочил. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля очень плохо начали игру

06 апреля 2025, 04:40 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:43
40
0
Милан – Фиорентина – 2:2. Консейсао отскочил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Милан» и «Фиорентина».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Уже на 10-й минуте «фиалки» выигрывали 0:2. Такое начало игры не давало оптимизма домашней команде.

Но «Милан» очень быстро отыграл один гол, а во втором тайме «россонери» удалось сравнять счет.

«Милан» остался на 9-й позиции в Серии А с 48 очками, „Фиорентина“ идет на ступеньку выше с 52 баллами.

Серия А. 31-й, 5 апреля.

Милан – Фиорентина – 2:2

Голы: Эбрахам, 23, Йович, 64 - Тиав, 7 (автогол), Кин, 10.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
Раффаэле Палладино (Фиорентина) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
7’
ГОЛ ! Автогол забил Малик Тшау (Милан).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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