5 апреля на «Сан-Сиро» пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда закончила достаточно длительный отрезок, в котором играла под руководством Пиоли, выходом на второе место в Кальчо. Тем не менее, еще задолго до финального тура руководство дало публично понять, что летом будет менять наставника. Что же, все согласны, что ставка на Паулу Фонсека была полным провалом. Ему давали шансы, но он ими не воспользовался, получив на Новый год своеобразный подарок в виде увольнения.

Его преемник, Сержиу Консейсау, оставляет более противоречивые оценки. С одной стороны, он сразу взял трофей, пусть и Суперкубок, но с победами над Ювентусом и Интером. На этой неделе было еще одно дерби, в рамках первого кубкового полуфинала. Там закончили ничьей, причем сосед отыгрывался голом Чалханоглу на 1:1. С другой стороны, Лига чемпионов для итальянцев закончилась уже в феврале, вылетом от Фейеноорда. В Серии А никак не получается вернуться в зону еврокубков. С Наполи тоже быстро пропустили, в итоге уступив 1:2.

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Фиорентина

Клуб в прошлом сезоне ухитрился повторить в рамках прошлого сезоне результаты предыдущего, причем даже в деталях. В Серии А снова закончили на 8-й позиции, в Лиге конференций итальянцы, с одной стороны, опять дошагали до финала - но снова чтобы там проиграть.

После такого вместо Итальяно во Флоренцию тренировать приехал Палладино. У него были разные отрезки, и удачные, и провальные. Но ирония в том, что он вполне может снова скопировать результаты предшественника. Впереди четвертьфинал в той же Лиге конференций, с Целе. Да и в Серии А примерно на тех же позициях сейчас, что и в 2023-м и 2024-м. С другой стороны, сейчас явно получается набирать форму, вот и с Аталантой в прошлом туре выиграли за счет единственного гола Кина.

Статистика личных встреч

Что в 2023-м, что в 2024-м году стороны обменивались победами, в основном на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Милан, что играет дома. Но с учетом последних поединков, стоит поставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua Милан Фиорентина Фиорентина не проиграет 1.94 Сделать ставку

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