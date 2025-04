Камбэк после 0:2. Милан и Фиорентина сыграли зрелищный матч в Серии А

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Милан» и «Фиорентина».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Поединок завершился в результативную ничью 2:2.

«Фиалки» шокировали миланцев уже в дебютах матча – сначала Малик Тиав срезал мяч в собственные ворота на 7-й, а уже через три минуты забил Мойзе Кин. Однако «россонери» сумели вернуться в игру после ужасного старта – на 23-й забил Тэмми Абрахам, а во втором тайме счет сравнял Лука Йович.

«Милан» остался на 9-й позиции в Серии А с 48 очками, «Фиорентина» идет на ступеньку выше с 52 балами.

Серия А. 31-й, 5 апреля.

Милан – Фиорентина – 2:2

Голы: Эбрахам, 23, Йович, 64 - Тиав, 7 (автогол), Кин, 10.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

