Испания05 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:47
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Барселона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
05 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:47
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В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».
Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Ла Лига. 30-й тур
Барселона – Бетис – 1:1 (обновляется)
Гол: Гави, 8 – Натан, 17
❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Натан (Бетис).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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