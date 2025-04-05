Барселона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Бетис – 1:1 (обновляется)

Гол: Гави, 8 – Натан, 17

❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Натан забил в ворота Барселоны, 17-я минута, 1:1