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Чемпионат Испании
Барселона
05.04.2025 22:00 – 81 1 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:47
387
0

Барселона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

05 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:47
387
0
Барселона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В субботу, 5 апреля, проходит матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимает Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Бетис – 1:1 (обновляется)

Гол: Гави, 8 – Натан, 17

❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Натан забил в ворота Барселоны, 17-я минута, 1:1

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Натан (Бетис).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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Барселона Бетис Барселона - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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