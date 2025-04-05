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Чемпионат Испании
Барселона
05.04.2025 22:00 - : -
Бетис
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Испания
05 апреля 2025, 03:10 |
23
0

Барселона – Бетис. Прогноз и анонс на матч

Поединок 30-го тура Ла Лиги состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

05 апреля 2025, 03:10 |
23
0
Барселона – Бетис. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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5 апреля, в 30 туре Ла Лиги между собой сыграют Барселона – Бетис. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Текущий сезон для Барсы может стать «урожайным», в плане трофеев. Пока команда играет в трех турнирах, везде есть хорошие шансы на титул. Каталонцы первые в чемпионате, при этом опережают второй Реал на 3 очка. В последнем туре удалось обыграть дома Жирону 4:1, эта победа стала девятой кряду в Ла Лиге.

Свой последний матч клуб провел посреди недели на выезде против Атлетико в полуфинале Кубка Испании, одолев соперника на выезде 1:0, после ничьи дома 4:4, в финале придется сразиться с Реалом.

Ханси Флик и его ребята держат в уме и Лигу Чемпионов, где сыграют в четвертьфинале против Боруссии Дортмунд. Команда набрала сумасшедший ход, 21 матч без поражений, каталонцы еще не проигрывали в этом календарном году. Точно не сыграют в этом матче: Берналь, Касадо, Кристенсен, Ольмо и тер Штеген.

Бетис

«Зелено-белые» до недавних пор играли посредственно, но серия из шести побед позволила плотно закрепиться на шестом месте чемпионата. Бетис отстает от пятого Вильярреала по дополнительным показателям, но у конкурента есть игра в запасе, до первого квартета 6 очков.

В последнем туре команда на своем стадионе выиграла принципиальное дерби у Севильи – 2:1, все голы вместились в первый тайм. Клуб еще может побороться за трофей Лиги конференций, где в четвертьфинале сыграют против польской Ягеллонии, а вот в полуфинале уже может быть потенциальная битва против Фиорентины.

Не сыграют в предстоящем матче Эззальзули, Рока и Ортис, но особенно не будет хватать одного из лидеров команды Иско, у него перебор желтых карточек.

Личные встречи

В последних пяти очных встречах команд, забивалось не меньше четырех мячей за игру. Соперники пересекались дважды в текущем сезоне, в чемпионате сыграли 2:2 на поле Бетиса, а в национальном кубке Барса выиграла дома со счетом 5:1.

Прогноз

В этом дерби «синие» котируются фаворитами, они играют на своем стадионе, а также имеют выше уровень мотивации.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,38, ничья – 5,65, победа Бетиса – 7,46. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю напряженного матча, в котором каталонцам дадут бой. Считаю, что команды смогут устроить зрелищную зарубу, поэтому ставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,99.

Прогноз Sport.ua
Барселона
5 апреля 2025 -
22:00
Бетис
Тотал больше 3.5 1.99 Сделать ставку

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Барселона Бетис Барселона - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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