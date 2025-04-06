Барселона – Бетис – 1:1. Ничья на Монтжуике. Видео голов и обзор матча

В субботу, 5 апреля, проходил матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимал Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Барса» с 67 очками оторвалась от «Реала» на 4 очка. «Бетис» с 48 баллами расположился на 5-м месте.

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Бетис – 1:1

Голы: Гави, 8 – Натан, 17

❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Натан забил в ворота Барселоны, 17-я минута, 1:1