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Чемпионат Испании
Барселона
05.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Бетис
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Испания
06 апреля 2025, 00:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:26
556
0

Барселона – Бетис – 1:1. Ничья на Монтжуике. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

06 апреля 2025, 00:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:26
556
0
Барселона – Бетис – 1:1. Ничья на Монтжуике. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В субботу, 5 апреля, проходил матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимал Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После этого матча «Барса» с 67 очками оторвалась от «Реала» на 4 очка. «Бетис» с 48 баллами расположился на 5-м месте.

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Бетис – 1:1

Голы: Гави, 8 – Натан, 17

❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0

❗️ГОЛ! Натан забил в ворота Барселоны, 17-я минута, 1:1

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Натан (Бетис).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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Барселона Бетис Барселона - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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