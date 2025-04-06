Испания06 апреля 2025, 00:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:26
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Барселона – Бетис – 1:1. Ничья на Монтжуике. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги
06 апреля 2025, 00:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 00:26
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В субботу, 5 апреля, проходил матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».
Встречу принимал Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
После этого матча «Барса» с 67 очками оторвалась от «Реала» на 4 очка. «Бетис» с 48 баллами расположился на 5-м месте.
Ла Лига. 30-й тур
Барселона – Бетис – 1:1
Голы: Гави, 8 – Натан, 17
❗️ГОЛ! Гави забил в ворота Бетиса, 8-я минута, 1:0
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Натан (Бетис).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
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