Потеря очков. Барселона сыграла вничью с Бетисом

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Бетисом».

Встречу принимал Монтжуик в Барселоне.

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Команды обменялись быстрыми голами на старте матча: на 8-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Гави, а на 17-й минуте защитник гостей Натан сравнял счет. После этого практически весь матч «Барселона» контролировала мяч и пыталась создавать моменты, но забить еще раз так и не смогла.

После этого матча «Барса» с 67 очками оторвалась от «Реала» на 4 очка. «Бетис» с 48 баллами расположился на 5-м месте.

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Бетис – 1:1

Голы: Гави, 8 – Натан, 17

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 75), Араухо, Кубарси, Кунде, де Йонг (Гарсия, 57), Педри (Фермин Лопес, 75), Торрес (Рафинья, 57), Гави, Ямаль, Левандовски

Бетис: Адриан, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Форнальс, Жони (Лльоренте, 79), Альтимира (Авила, 46), Антони (Родригес, 75), Ло Чельсо (Карвальо, 59), Эрнандес (Бакамбу, 75)

Фото матча: