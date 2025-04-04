Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
05.04.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 апреля 2025, 18:50 |
88
0

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 апреля в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

04 апреля 2025, 18:50 |
88
0
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В воскресенье, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Бетис
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Сыграет ли Лунин? Реал провел тренировку накануне матча с Валенсией
Тренер Жироны: «Команда страдает. Цель – не вылететь из Ла Лиги»
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Бетис Барселона - Бенфика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Футбол | 03 апреля 2025, 22:01 2
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры

Испанский коуч может возглавить «Милан»

ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Футбол | 04 апреля 2025, 10:58 12
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1

Фемида приняла сторону днепрян

Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Футбол | 03.04.2025, 18:50
Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Футбол | 04.04.2025, 18:33
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04.04.2025, 07:34
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Это конец жизни для этого боксера. Конец игры»
Карл ФРОЧ: «Это конец жизни для этого боксера. Конец игры»
02.04.2025, 23:13
Бокс
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем