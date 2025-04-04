Испания04 апреля 2025, 18:50 |
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Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 апреля в 22:00 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
04 апреля 2025, 18:50 |
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В воскресенье, 5 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – БетисСмотреть трансляцию
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