ВИДЕО. Британская теннисистка потеряла сознание во время турнира в Боготе

Британская теннисистка, 129-й номер мирового рейтинга Франческа Джонс, потеряла сознание во время матча первого раунда турнира WTA 250 Copa Colsanitas в столице Колумбии Боготе.

В конце третьего сета матча против аргентинской теннисистки Хулии Риеры (WTA №157) при счете 3:5 и 15:30 на своей подаче Джонс подбросила мяч, но, вместо подачи упала на корт. Медики смогли привести британку в сознание и увезли ее с корта в инвалидном кресле. Матч закончился досрочной победой Риеры в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 5:3.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep