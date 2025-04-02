Александрия – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 2 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.

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Обслуживает матч арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Кубок Украины. 1/4 финала, 2 апреля

Александрия – Шахтер – 0:0 (обновляется)

Видеотрансляция матча