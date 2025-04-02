Бывший футболист киевского «Динамо» Горан Попов в интервью прессе рф заявил, что поддерживает возвращения российских команд на международную арену.

«Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026. Такие разговоры везде есть, и все высказываются позитивно. Я буду рад возвращению россии, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница»,

Македонский защитник Горан Попов выступал в составе киевского «Динамо» с 0210 до 2014 года . Сейчас он активно занимается агентской деятельностью и сотрудничает, в том числе, с клубами рф.