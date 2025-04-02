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Чемпионат мира
02 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:39
238
0

Экс-игрок Динамо поддерживает возвращенив рф в большой футбол

По данным Горана Попова, рф может получить уайлд-кард на ЧМ-2026

02 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:39
238
0
Экс-игрок Динамо поддерживает возвращенив рф в большой футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Попов

Бывший футболист киевского «Динамо» Горан Попов в интервью прессе рф заявил, что поддерживает возвращения российских команд на международную арену.

«Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026. Такие разговоры везде есть, и все высказываются позитивно. Я буду рад возвращению россии, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница»,

Македонский защитник Горан Попов выступал в составе киевского «Динамо» с 0210 до 2014 года . Сейчас он активно занимается агентской деятельностью и сотрудничает, в том числе, с клубами рф.

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Динамо Киев Горан Попов дисквалификация россии российско-украинская война ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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