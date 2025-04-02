Экс-игрок Динамо поддерживает возвращенив рф в большой футбол
По данным Горана Попова, рф может получить уайлд-кард на ЧМ-2026
Бывший футболист киевского «Динамо» Горан Попов в интервью прессе рф заявил, что поддерживает возвращения российских команд на международную арену.
«Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026. Такие разговоры везде есть, и все высказываются позитивно. Я буду рад возвращению россии, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница»,
Македонский защитник Горан Попов выступал в составе киевского «Динамо» с 0210 до 2014 года . Сейчас он активно занимается агентской деятельностью и сотрудничает, в том числе, с клубами рф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Маркевич не верит в одесский «Черноморец»
Экс-игрок киевского «Динамо» не сдержал эмоций