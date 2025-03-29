Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта

Оболонь – Шахтер – 0:1

Голы: Эгиналду, 22

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.