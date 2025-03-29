Украина. Премьер лига29 марта 2025, 16:06 | Обновлено 29 марта 2025, 16:07
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Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
29 марта проходит матч 22-го тура УПЛ
29 марта 2025, 16:06 | Обновлено 29 марта 2025, 16:07
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В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта
Оболонь – Шахтер – 0:1
Голы: Эгиналду, 22
ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.
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