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  4. Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 16:06 | Обновлено 29 марта 2025, 16:07
297
0

Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 марта проходит матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2025, 16:06 | Обновлено 29 марта 2025, 16:07
297
0
Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур, 29 марта

Оболонь – Шахтер – 0:1

Голы: Эгиналду, 22

ГОЛ, 0:1! Эгиналду, 22 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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