Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определился с позицией клуба относительно работы на зимнем трансферном рынке.

Как стало известно, киевляне не планируют существенных расходов во время зимнего окна и сосредоточатся на внутренних ресурсах. В чемпионате Украины «Динамо» имеет ощутимое отставание от «Шахтера» и ЛНЗ, а еврокубковую кампанию киевляне уже завершили.

Ожидается, что зимой клуб ограничится точечными кадровыми решениями и сделает ставку на молодежь, а активная трансферная деятельность может быть отложена до лета.