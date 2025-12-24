Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Киевляне не будут тратиться зимой
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определился с позицией клуба относительно работы на зимнем трансферном рынке.
Как стало известно, киевляне не планируют существенных расходов во время зимнего окна и сосредоточатся на внутренних ресурсах. В чемпионате Украины «Динамо» имеет ощутимое отставание от «Шахтера» и ЛНЗ, а еврокубковую кампанию киевляне уже завершили.
Ожидается, что зимой клуб ограничится точечными кадровыми решениями и сделает ставку на молодежь, а активная трансферная деятельность может быть отложена до лета.
