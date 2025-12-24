Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Украина. Премьер лига
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо

Киевляне не будут тратиться зимой

Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис определился с позицией клуба относительно работы на зимнем трансферном рынке.

Как стало известно, киевляне не планируют существенных расходов во время зимнего окна и сосредоточатся на внутренних ресурсах. В чемпионате Украины «Динамо» имеет ощутимое отставание от «Шахтера» и ЛНЗ, а еврокубковую кампанию киевляне уже завершили.

Ожидается, что зимой клуб ограничится точечными кадровыми решениями и сделает ставку на молодежь, а активная трансферная деятельность может быть отложена до лета.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
