«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ
«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу», что вызвало разочарование болельщиков
В воскресенье, 16 марта, в Лондоне состоялся Финал Кубка Английской лиги. «Ньюкасл» со счетом 2:1 обыграл «Ливерпуль» и впервые с 1955 года выиграл крупный внутренний трофей.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но других трофеев в текущем сезоне уже не получит. Команда Арне Слота ранее вылетела из Кубка Англии и Лиги чемпионов. А теперь в финале Кубка Английской лиги уступила «Ньюкаслу», хотя считался фаворитом.
Ꭲɑʏᴏ: Мои мысли и молитвы с болельщиками «Ливерпуля». Потеря двух главных трофеев в течение недели – это душераздирающе, особенно когда вы были фаворитами.
whateverman: Это было даже больнее, чем вылет из Лиги чемпионов!!!
Beno SarkCess: Теперь вам нужно выиграть этот маленький несущественный трофей АПЛ, чтобы почувствовать себя хорошо.
Bhavesh Gujrati: Что не так с этой командой?! Салах, от претендента на «Золотой мяч» до призрака в самых важных играх сезона.
besiktas: Салах должен забыть о Золотом мяче, ему понадобится великое чудо, чтобы выиграть его.
Simeon: Кажется, эра лысой головы кончилась. Лично мне не нравится, как мы играем последние 6-8 игр.
Angel Wings: Абсолютная капитуляция. Плохое выступление во всех отношениях.
Mr Wang: «Ньюкасл» заслуживает того, чтобы выиграть Кубок, но мне будет очень грустно, если мы испортим чемпионат на этом этапе.
Defeat in the #CarabaoCupFinal. pic.twitter.com/zhvpRMtDKH— Liverpool FC (@LFC) March 16, 2025
Thank you for all of your support this afternoon at Wembley.— Liverpool FC (@LFC) March 16, 2025
Safe trip home and we'll see you back at Anfield next month, Reds ❤️ pic.twitter.com/SHvXxB4D8u
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