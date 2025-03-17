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Англия
17 марта 2025, 11:28 | Обновлено 17 марта 2025, 11:29
635
0

«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ

«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу», что вызвало разочарование болельщиков

17 марта 2025, 11:28 | Обновлено 17 марта 2025, 11:29
635
0
«Абсолютная капитуляция». Реакция фанов на неудачу Ливерпуля в финале КЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 16 марта, в Лондоне состоялся Финал Кубка Английской лиги. «Ньюкасл» со счетом 2:1 обыграл «Ливерпуль» и впервые с 1955 года выиграл крупный внутренний трофей.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но других трофеев в текущем сезоне уже не получит. Команда Арне Слота ранее вылетела из Кубка Англии и Лиги чемпионов. А теперь в финале Кубка Английской лиги уступила «Ньюкаслу», хотя считался фаворитом.

Ꭲɑʏᴏ: Мои мысли и молитвы с болельщиками «Ливерпуля». Потеря двух главных трофеев в течение недели – это душераздирающе, особенно когда вы были фаворитами.

whateverman: Это было даже больнее, чем вылет из Лиги чемпионов!!!

Beno SarkCess: Теперь вам нужно выиграть этот маленький несущественный трофей АПЛ, чтобы почувствовать себя хорошо.

Bhavesh Gujrati: Что не так с этой командой?! Салах, от претендента на «Золотой мяч» до призрака в самых важных играх сезона.

besiktas: Салах должен забыть о Золотом мяче, ему понадобится великое чудо, чтобы выиграть его.

Simeon: Кажется, эра лысой головы кончилась. Лично мне не нравится, как мы играем последние 6-8 игр.

Angel Wings: Абсолютная капитуляция. Плохое выступление во всех отношениях.

Mr Wang: «Ньюкасл» заслуживает того, чтобы выиграть Кубок, но мне будет очень грустно, если мы испортим чемпионат на этом этапе.

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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах Арне Слот реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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