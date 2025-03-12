Кейн – первый англичанин в истории, забивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ
«Бавария» по итогам двух матчей вышла в 1/4 финала соревнования
Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил свой 10-й гол в Лиге чемпионов и стал первым английским игроком в истории соревнования, которому удалось достичь этой отметки.
11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному мячу забили Кейн и Дэвис.
В этом розыгрыше еврокубка Гарри принял участие в 11 матчах, отметившись 12 результативными действиями (10 Г + 2 А). Команда Винсента Компани по сумме двух поединков (5:0) вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
10 - Harry Kane is the first ever English player to score 10 goals in a single European Cup/UEFA Champions League campaign. Exceptional. pic.twitter.com/46kSk1882R— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2025
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