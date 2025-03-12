Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн – первый англичанин в истории, забивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 19:22 | Обновлено 12 марта 2025, 19:24
114
0

Кейн – первый англичанин в истории, забивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ

«Бавария» по итогам двух матчей вышла в 1/4 финала соревнования

12 марта 2025, 19:22 | Обновлено 12 марта 2025, 19:24
114
0
Кейн – первый англичанин в истории, забивший 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил свой 10-й гол в Лиге чемпионов и стал первым английским игроком в истории соревнования, которому удалось достичь этой отметки.

11 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному мячу забили Кейн и Дэвис.

В этом розыгрыше еврокубка Гарри принял участие в 11 матчах, отметившись 12 результативными действиями (10 Г + 2 А). Команда Винсента Компани по сумме двух поединков (5:0) вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По теме:
ПСЖ впервые в истории выиграл серию пенальти в еврокубках
Лилль – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)
Наставник Лилля: «У Дортмунда более опытные игроки, шансы 50/50»
Байер Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов Байер - Бавария статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12 марта 2025, 09:12 3
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара

Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти

Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Теннис | 12 марта 2025, 08:43 12
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса

Украинская теннисистка отдала оба сета Чжэн Циньвень

«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Футбол | 12.03.2025, 07:38
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 12.03.2025, 18:23
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лилль – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
Футбол | 12.03.2025, 11:26
СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
СРНА: «Александрия – фаворит на второе место, Динамо – на чемпионство»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
11.03.2025, 11:49
Теннис
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 13
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 151
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем