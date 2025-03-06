Впервые с 2003/04 голкипер Барселоны сделал восемь сэйвов в сухом матче ЛЧ
Щенсны стал основным спасителем «каталонцев» во встрече против «Бенфики»
Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в игре против «Бенфики» сделал 8 сейвов и сыграл на «ноль». Поляк стал первым вратарем «каталонцев» с сезона 2003/04 по этому достижению в матче Лиги чемпионов.
5 марта на «Эштадиу да Луж» состоялась первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рафинья.
В нынешнем розыгрыше еврокубка Щенсны сыграл 3 матча, пропустил 6 голов и один раз отыграл «на ноль». 11 марта в Барселоне между командами состоится ответный поединок.
7 - Wojciech Szczesny 🇵🇱 has made eight saves against #Benfica, a record for any @FCBarcelona goalkeeper without conceding a goal in a single @ChampionsLeague game since at least the 2003/04 season. Bolt. pic.twitter.com/uDj4YWVTY9— OptaJose (@OptaJose) March 5, 2025
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