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  4. Впервые с 2003/04 голкипер Барселоны сделал восемь сэйвов в сухом матче ЛЧ
Лига чемпионов
06 марта 2025, 05:07 |
66
0

Впервые с 2003/04 голкипер Барселоны сделал восемь сэйвов в сухом матче ЛЧ

Щенсны стал основным спасителем «каталонцев» во встрече против «Бенфики»

06 марта 2025, 05:07 |
66
0
Впервые с 2003/04 голкипер Барселоны сделал восемь сэйвов в сухом матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в игре против «Бенфики» сделал 8 сейвов и сыграл на «ноль». Поляк стал первым вратарем «каталонцев» с сезона 2003/04 по этому достижению в матче Лиги чемпионов.

5 марта на «Эштадиу да Луж» состоялась первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рафинья.

В нынешнем розыгрыше еврокубка Щенсны сыграл 3 матча, пропустил 6 голов и один раз отыграл «на ноль». 11 марта в Барселоне между командами состоится ответный поединок.

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Барселона Бенфика Войцех Щенсны Лига чемпионов Бенфика - Барселона статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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