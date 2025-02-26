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Испания
26 февраля 2025, 10:19 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:51
621
0

Мартинес назвал счет, с которым должен был закончиться матч с Атлетико

Иньиго Мартинес высказался о первом полуфинальном матче против мадридской команды

26 февраля 2025, 10:19 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:51
621
0
Мартинес назвал счет, с которым должен был закончиться матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес поделился эмоциями от безумного матча своей команды против мадридского «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (4:4).

«Давайте не будем сходить с ума от результата. Мы доказали, что мы были лучше, гораздо лучше. Мы должны были забить больше голов. Матч, который должен был закончиться со счетом 6:2, закончился со счетом 4:4. Мы очень разочарованы.

Мы немного потеряли концентрацию, после чего они забили третий гол. После этого у них был импульс. Мне все равно, забил ли я. Я защитник, моя работа состоит в том, чтобы мы не пропустили. Мы потерпели неудачу, и мы пропустили четыре гола.

Реальность, видите вы это или нет, состоит в том, что мы видели очень хорошую Барсу. «Барсу», которая гораздо лучше команды, чем «Атлетико», – сказал Мартинес.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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