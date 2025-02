15 голов в 8 играх. Дембеле повторил свой рекорд по количеству голов за год

Усман Дембеле в поединке против «Бреста» оформил дубль и достиг отметки 15 голов в 2025 году.

11 февраля состоялась первая встреча 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Брест» и «ПСЖ». Игра завершилась победой парижан со счетом 3:0.

Дембеле уже сравнялся со своим рекордом по количеству голов за календарный год во всех соревнованиях на клубном уровне (15). Француз пока занимает первую позицию среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству голов в этом году.

19 февраля в Париже между французскими командами состоится ответный матч.

