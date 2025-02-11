Лига чемпионов11 февраля 2025, 22:53 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:09
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Брест – ПСЖ – 0:3. Разгром в Генгаме. Видео голов и обзор матча
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
11 февраля 2025, 22:53 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:09
761
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Брест – ПСЖ – 0:3
Голы: Витинья, 21 (пенальти), Дембеле, 44, 66
❗️ Витинья забил в ворота Бреста, 21-я минута, 0:1
❗️ Дембеле забил в ворота Бреста, 44-я минута, 0:2
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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