Брест – ПСЖ – 0:3. Разгром в Генгаме. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брест – ПСЖ – 0:3

Голы: Витинья, 21 (пенальти), Дембеле, 44, 66

❗️ Витинья забил в ворота Бреста, 21-я минута, 0:1

❗️ Дембеле забил в ворота Бреста, 44-я минута, 0:2

❗️ Дембеле забил в ворота Бреста, 66-я минута, 0:3