Дембеле и Витинья разорвали Брест. Реакция от ПСЖ: Луис Энрике доволен

В еврокубках стартовала стадия плей-офф на выбывание.

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ на выезде обыграл Брест (3:0),

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Луис Энрике, главный тренер ПСЖ: «Дембеле? Те из нас, кто знает Усмана и видит его тренировку, сейчас видят, что он полон уверенности. Он уже был хорош в 2024-м, а в 2025-м стал еще лучше. Для меня это удовольствие – когда у тебя есть столько игроков, которые находятся в такой замечательной форме».

Эрик Руа, главный тренер Бреста: «Мы всегда выходим из матчей против ПСЖ с сожалением. Я не могу критиковать своих игроков, но мы не использовали свои моменты и были недостаточно хороши в обороне, что усложняет игру против таких соперников. Это разочаровывает и огорчает. Считаю, что счет 3:0 слишком жесток для нас, но они заслужили победу».

Абдалла Сима, нападающий Бреста: «В этот вечер нам не повезло. У нас были моменты, чтобы забить, но это был не наш день. Это был очень трудный матч для нас. Думаю, пенальти сменил игру, потому что если бы мы открыли счет первыми, это была бы совсем другая игра. Такое бывает в футболе. Нам очень тяжело, но мы должны это принять и работать дальше перед следующими матчами».

Марк Бизот, вратарь Бреста: «Всегда трудно принять поражение. Мы знали, что это будет сложнейший матч. Мы отдали все силы, сделали все возможное, у нас были возможности забить, но в итоге все решила разница в классе, которую они имеют. Это футбол. ПСЖ на том же уровне, что и Реал Мадрид, и играть против такой команды очень сложно. Но для наших игроков это фантастический опыт – почувствовать уровень подобных матчей. Мы отдадим все силы в ответном матче. Поедем туда с гордостью, попытаемся сделать все возможное и посмотрим, где окажемся в итоге».

Усман Дембеле, нападающий ПСЖ: Это было непросто. Брест – команда, которую мы очень хорошо знаем. Мы оставались сосредоточенными от начала до конца и проделали свою работу. Но это еще не конец, так что нам нужно оставаться сфокусированными, чтобы довести дело до конца на Парк де Пренс.

Команда сейчас в хорошем тонусе. Все сконцентрированы и играют очень хорошо, и это помогает мне забивать, если я занимаю правильные позиции для завершения атак. Игроки, такие как Брэдли Баркола, Дезире Дуэ или Хвича Кварацхелия, прекрасно меня снабжают передачами, поэтому мне остается только отправить мяч в сетку».

Витинья, полузащитник ПСЖ и лучший игрок матча: «Мы провели очень хороший матч. Мы знали, что будет непросто. Брест – очень сложный соперник, они сильны, поэтому мы знали, что нас ждет. Но, по моему мнению, решающей стала наша самоотдача и защитная дисциплина. Когда мы хорошо играем в обороне, у атаки у нас не возникает проблем. Мы очень довольны.

Дембел? Мы очень рады, что он сейчас находится в таком состоянии. Надеемся, что он сможет поддерживать эту форму как можно дольше и мы будем ему помогать, потому что это огромная польза для команды. Глубина состава – не только в атаке, но и во всей команде. У нас очень сильная и сбалансированная команда, и, как мы видели сегодня, когда выходящие на замену игроки могут действовать не хуже или даже лучше других, то мы становимся очень конкурентоспособным коллективом.

У нас есть преимущество, есть хороший запас, но мы знаем, и те, кто разбирается в футболе, знают, что это еще ничего не значит. Мы подойдем к матчу на Парк де Пренс с такой же серьезностью, и мы знаем, что это будет непростой поединок».

Полузащитник ПСЖ Витинья был признан лучшим игроком матча. Техническая группа наблюдателей UEFA отметила: «Он оказал ключевое влияние на доминирующую игру ПСЖ. Его передача и чтение игры были определяющими для успеха команды».