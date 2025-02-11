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Лига Чемпионов
Брест
11.02.2025 19:45 – FT 0 : 3
ПСЖ
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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 21:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:55
1048
1

Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест

Гости показали невероятную игру в гостях у «пиратов»

11 февраля 2025, 21:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:55
1048
1
Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Во вторник, 11 февраля, проходил матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».

Встречу принимал Стаде де рудуру в Генгаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

В первой половине матча хозяева поля хотя бы пытались конкурировать с звездными гостями, но те моменты, которые возникали у ворот Джналуиджи Доннаруммы, голами не закончились. В свою очередь, команда Луиса Энрике некоторые свои момент в голы конвертировать смогла: на 21-й минуте Витинья реализовал пенальти, а на 44-й минуте Дембеле сильно пробил в ближний угол. Этот удар голкипер «Бреста» отбить не смог. 0:2 после перерыва.

Второй тайм стал совсем печальным для «пиратов»: моментов у ворот «ПСЖ» стало еще меньше, а парижане не прекращали создавать опасные атаки. Одна из таких стала голевой: на 55-й минуте Дезере Дуэ забил с передачи Брэдли Баркола, но у второго нашли офсайд после проверки от системы ВАР. Однако разгрому суждено было случиться: на 66-й минуте Усман Дембеле сделал дубль и окончательно снял вопросы по победителю. Большое количество моментов команда Луиса Энрике просто не реализовала: игроки били либо в Марко Бизота, либо вовсе не попадали в створ ворот. 0:3 на табло Стад де Рудуру.

Ответная встреча состоится 19 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Брест – ПСЖ – 0:3

Голы: Витинья, 21 (пенальти), Дембеле, 44, 66

Предупреждения: Шардонне, 74 – Барколя, 70

Брест: Бизот, Хайдара, Кулибали, Шардонне, Лала, Магнетти (Фернандеш, 64), Луи-Мелу (Салах, 83), Камара (Лаж, 83), Фэвр (Думбия, 72), Сима (Мама Бальде, 64), Ажорк

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руиз, Витинья, Невеш, Барколя 9Кан-ин Ли, 75), Дембеле (Рамуш, 75), Дуэ (Хвича, 67)

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Брест і так непогано виступив в ЛЧ. Але пішла гра на вибування, і тут сюрпризів буде набагато менше
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