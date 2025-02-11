11 февраля на «Стад де Рудуру» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Брест» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брест

Команда - довольно типичный выскочка, что явно прыгнула выше головы в прошлом сезоне. Тогда она, до этого толком ничего не показывала никогда, добилась финиша на третьем месяце, удивив, похоже, даже самих себя. Сейчас пираты вернулись в число середняков, не без труда сбалансировав количество побед с поражениями на внутренней арене. Но при этом дебют в Лиге чемпионов получился для французов практически волшебным: победа над парой австрийских клубов, Штурмом и Ред Булл Зальцбург, а после ничьей с сильным Байером выиграли и у пражской Спарты. Но в январе клуб проявил себя откровенно беззубо. Даже скромный донецкий Шахтер, что практически был лишен шансов на плей-офф, обыграл их 2:0. А мадридский Реал и вовсе оформил разгром с тремя безответными мячами.

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ПСЖ

Клуб вполне может сосредоточиться в 2025-м году на достижении своей главной цели - наконец-то добыть Ушастого. На внутренней арене каких-то проблем нет. Уже выигран очередной трофей в виде национального Суперкубка. А в Лиге 1 нарощено отрыв от лучшего из преследователей на десяток очков, что фактически ставит крест на любой интриге. При этом в Лиге чемпионов у подопечных Луиса Энрике было немало проблем. После 5 туров у них была 1 победа (причем дебютирующую Жирону победили только из-за явной ошибки вратаря) и 4 очка. Но потом получилось собраться и продемонстрировать стопроцентный результат: в декабре победили Ред Булл Зальцбург, а в прошлом месяце забивали по четыре гола Манчестер Сити и Штутгартом. Хотя с немцами ждали прагматичную ничью, но на деле был разгром 4:1.

Статистика личных встреч

За последнее время, с 2011-го, только однажды, в начале прошлого года, пираты вырвали ничью с чемпионом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что даже дома хозяева что-то покажут. Дембеле и компания выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).