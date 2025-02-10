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Лига Чемпионов
Брест
11.02.2025 19:45 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:50
12
0

Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 19:45 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

10 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:50
12
0
Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Брестом» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брест – ПСЖ
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Брест (Франция) ПСЖ Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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