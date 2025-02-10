Лига чемпионов10 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:50
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Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 19:45 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
10 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:50
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Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Брестом» и «ПСЖ».
Игра пройдет в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест – ПСЖСмотреть трансляцию
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