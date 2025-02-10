Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Брестом» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция