ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной
Пришлось отвлечься, Белинда отдала первый сет в поединке 1/2 финала
7 февраля проходит матч 1/2 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби между Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 157) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 5).
Белинда проиграла первый сет со счетом 3:6, а во втором повела 4:1 с одним брейком.
Во втором гейме на своей подаче у швейцарки зазвонил будильник на телефоне. К счастью, это случилось до того, как Бенчич подала. Олимпийская чемпионка 2020 подбежала к лавке и выключила звук.
В решающем поединке в Абу-Даби победительница противостояния сыграет против Эшлин Крюгер, которая ранее выбила Линду Носкову.
ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной
Belinda Bencic's phone went off during her match against Rybakina in Abu Dhabi 😂 pic.twitter.com/CwzpXSQrgM— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 7, 2025
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