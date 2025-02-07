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  4. ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной
WTA
07 февраля 2025, 18:20 |
297
0

ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной

Пришлось отвлечься, Белинда отдала первый сет в поединке 1/2 финала

07 февраля 2025, 18:20 |
297
0
ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной

7 февраля проходит матч 1/2 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби между Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 157) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 5).

Белинда проиграла первый сет со счетом 3:6, а во втором повела 4:1 с одним брейком.

Во втором гейме на своей подаче у швейцарки зазвонил будильник на телефоне. К счастью, это случилось до того, как Бенчич подала. Олимпийская чемпионка 2020 подбежала к лавке и выключила звук.

В решающем поединке в Абу-Даби победительница противостояния сыграет против Эшлин Крюгер, которая ранее выбила Линду Носкову.

ВИДЕО. У Бенчич на подаче зазвонил будильник во время матча с Рыбакиной

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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