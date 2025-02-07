Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Абу-Даби
Эшлин Крюгер переиграла Линду Носкову в полуфинале соревнований в ОАЭ
Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 51) стала первой финалисткой хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.
В полуфинале американка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTА 39) за 1 час и 43 минуты.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал
Эшлин Крюгер (США) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:2), 6:4
Девушки впервые провели очное противостояние. И Эшлин, и Линде по 20 лет.
В решающем поединке в Абу-Даби Крюгер сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Белинда Бенчич.
Крюгер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура и впервые на пятисотниках. Она будет бороться за свой второй трофей, в 2023 года Эшлин стала чемпионкой в Осаке.
По итогам соревнования в ОАЭ Эшлин гарантировала себе дебют в топ-40 рейтинга WTA.
Видеообзор матча Крюгер – Носкова
fairytale week! ✨— wta (@WTA) February 7, 2025
Krueger defeats Noskova in straight sets to reach her FIRST WTA 500 FINAL!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/PV9sSl6ZAJ
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