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WTA
07 февраля 2025, 17:07 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:14
137
0

Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Абу-Даби

Эшлин Крюгер переиграла Линду Носкову в полуфинале соревнований в ОАЭ

07 февраля 2025, 17:07 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:14
137
0
Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 51) стала первой финалисткой хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В полуфинале американка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTА 39) за 1 час и 43 минуты.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал

Эшлин Крюгер (США) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:2), 6:4

Девушки впервые провели очное противостояние. И Эшлин, и Линде по 20 лет.

В решающем поединке в Абу-Даби Крюгер сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Белинда Бенчич.

Крюгер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура и впервые на пятисотниках. Она будет бороться за свой второй трофей, в 2023 года Эшлин стала чемпионкой в Осаке.

По итогам соревнования в ОАЭ Эшлин гарантировала себе дебют в топ-40 рейтинга WTA.

Видеообзор матча Крюгер – Носкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер и Линда Носкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
По теме:
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WTA Абу-Даби Эшлин Крюгер Линда Носкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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