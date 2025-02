Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Абу-Даби

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 51) стала первой финалисткой хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В полуфинале американка в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTА 39) за 1 час и 43 минуты.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Финал

Эшлин Крюгер (США) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:2), 6:4

Девушки впервые провели очное противостояние. И Эшлин, и Линде по 20 лет.

В решающем поединке в Абу-Даби Крюгер сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Белинда Бенчич.

Крюгер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура и впервые на пятисотниках. Она будет бороться за свой второй трофей, в 2023 года Эшлин стала чемпионкой в Осаке.

По итогам соревнования в ОАЭ Эшлин гарантировала себе дебют в топ-40 рейтинга WTA.

Видеообзор матча Крюгер – Носкова

fairytale week! ✨



Krueger defeats Noskova in straight sets to reach her FIRST WTA 500 FINAL!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/PV9sSl6ZAJ