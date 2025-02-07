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  4. Елена Рыбакина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 февраля 2025, 07:10 |
75
1

Елена Рыбакина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби

07 февраля 2025, 07:10 |
75
1
Елена Рыбакина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

7 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 157) сыграет против действующей чемпионки и 5-й ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной. Поединок пройдет 3-м запуском на арене Stadium Court после игры Крюгер – Носкова. Ориентировочное время начала игры – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреч соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Линды Носковой.

📺 Видеотрансляция

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Елена Рыбакина Белинда Бенчич смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Love_Rybakinu_and_Shakhtar
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! 🙏Дякую Богу і ЗСУ🇺🇦 за новий ранок! Дякую за трансляцію💻, сьогоднішній день присвячений саме півфіналу Абу-Дабі🎾. 😊Удачи милой 💖🐟Рыбке! 🥰
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