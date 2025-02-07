Елена Рыбакина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 157) сыграет против действующей чемпионки и 5-й ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной. Поединок пройдет 3-м запуском на арене Stadium Court после игры Крюгер – Носкова. Ориентировочное время начала игры – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреч соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Линды Носковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА