Елена Рыбакина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби
7 февраля на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи.
Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 157) сыграет против действующей чемпионки и 5-й ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной. Поединок пройдет 3-м запуском на арене Stadium Court после игры Крюгер – Носкова. Ориентировочное время начала игры – 16:00 по Киеву.
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Это будет третья встреч соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Линды Носковой.
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