Впервые с 2014 года Салах ассистировал в матче Кубка английской лиги

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах впервые с 2014 года отдал голевую передачу в Кубке английской лиги в поединке против «Тоттенхэма».

6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля (4:0). «Мерсисайдцы» выходят в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

Последний раз египтянин отдавал результативную передачу в этом соревновании в октябре 2014 года, когда он в составе «Челси» ассистировал Дидье Дрогба на выезде против «Шрусбери Таун».

Салах в этом сезоне сыграл за «Ливерпуль» 34 матча, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач. Соперником «Ливерпуля» в финале будет «Ньюкасл».

2014 - Mohamed Salah's assist tonight was his first in the League Cup since October 2014, when he assisted Didier Drogba for Chelsea away at Shrewsbury Town. Throwback. pic.twitter.com/zD8XBfcuWy