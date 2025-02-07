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Кубок английской лиги
07 февраля 2025, 13:22 |
87
0

Впервые с 2014 года Салах ассистировал в матче Кубка английской лиги

Гакпо забил гол с передачи египтянина

07 февраля 2025, 13:22 |
87
0
Впервые с 2014 года Салах ассистировал в матче Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах впервые с 2014 года отдал голевую передачу в Кубке английской лиги в поединке против «Тоттенхэма».

6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля (4:0). «Мерсисайдцы» выходят в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

Последний раз египтянин отдавал результативную передачу в этом соревновании в октябре 2014 года, когда он в составе «Челси» ассистировал Дидье Дрогба на выезде против «Шрусбери Таун».

Салах в этом сезоне сыграл за «Ливерпуль» 34 матча, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач. Соперником «Ливерпуля» в финале будет «Ньюкасл».

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Ливерпуль Тоттенхэм статистика Мохамед Салах Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Дидье Дрогба
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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