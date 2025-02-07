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Кубок Английской лиги
Проходит дальше Ливерпуль
06.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:49
412
0

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0. Из Энфилда на Уэмбли. Видео голов и обзор

Смотрите ответный матч полуфинала Кубка английской лиги

07 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 07 февраля 2025, 02:49
412
0
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0. Из Энфилда на Уэмбли. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) на стадионе «Энфилд» и вышел в финал турнира.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.

Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.

В финале в Лондоне на стадионе Уэмбли 16 марта Ливерпуль сыграет против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч. 6 февраля, Ливерпуль

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаи, 75, ван Дейк, 80

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм видео голов и обзор Коди Гакпо Мохамед Салах Доминик Собослаи Вирджил ван Дейк пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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