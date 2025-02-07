Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0. Из Энфилда на Уэмбли. Видео голов и обзор
Смотрите ответный матч полуфинала Кубка английской лиги
Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) на стадионе «Энфилд» и вышел в финал турнира.
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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.
На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.
Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.
В финале в Лондоне на стадионе Уэмбли 16 марта Ливерпуль сыграет против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).
Кубок английской лиги. 1/2 финала
Ответный матч. 6 февраля, Ливерпуль
Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаи, 75, ван Дейк, 80
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 34 мин.
События матча
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