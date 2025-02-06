Англия06 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:14
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля ответный матч полуфинала Кубка английской лиги
06 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:14
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В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Ливерпуль на стадионе «Энфилд». В первом поединке в Лондоне «Тоттенхэм» одолел «красных» со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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