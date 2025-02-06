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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
06.02.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:14
45
0

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля ответный матч полуфинала Кубка английской лиги

06 февраля 2025, 14:13 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:14
45
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Ливерпуль на стадионе «Энфилд». В первом поединке в Лондоне «Тоттенхэм» одолел «красных» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Тоттенхэм
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Трансляция матча В эфире

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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