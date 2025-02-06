В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Ливерпуль на стадионе «Энфилд». В первом поединке в Лондоне «Тоттенхэм» одолел «красных» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция