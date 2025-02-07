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07 февраля 2025, 01:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:56
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Арне СЛОТ: «Ливерпуль привык играть в финалах»

«Мерсисайдцы» взяли реванш над »Тоттенхэмом»

07 февраля 2025, 01:55 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:56
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Арне СЛОТ: «Ливерпуль привык играть в финалах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Побеждать всегда приятно. Хотя, все кто меня знает, то понимает, что мои мысли уже о следующей игре, ведь финал состоится через месяц. Хотя это очень важно. Выход в финал всегда был особенным моментом.

«Ливерпуль» привык играть в финалах. Это результат нашего ежедневного упорного труда. Мы развиваемся и стремимся становиться лучшими.

Насколько будет тяжелым финал? Трудно сказать. «Ньюкасл» показал хорошую игру против „Арсенала“, но до финальной игры еще много важных матчей чемпионата. Пока все внимание сосредоточено на них.

Сегодня, наш соперник имел кадровые проблемы. Возможно это и является основной проблемой их трудностей в защите. Однако мы знаем, что они всегда способны создавать моменты и забивать. Поэтому основной задачей было играть агрессивно без мяча. То, что им понадобилось 80 минут, чтобы ударить впервые по нашим воротам, это говорит в основном о нашей работе в обороне.

Считаю, что сегодня команда достигла хорошего результата», – прокомментировал Слот.

«Ливерпуль» одержал разгромную победу в ответном матче Кубка английской лиги над «Тоттенхэмом» (4:0).

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Арне Слот
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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