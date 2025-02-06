6 февраля на «Энфилде» пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом году завершила длительную успешную эру Клоппа - тот принес победы вплоть до выигранной Лиги чемпионов и, наконец-то, АПЛ. Конечно же, уход Юргена поневоле сравнивали с завершением карьеры Фергюсона, и боялись, что красные повторят судьбу МЮ после сэра Алекса. Но, наоборот, при Слоте даже получись прибавить практически по всем направлениям. Англичане показывали стопроцентный результат в Лиге чемпионов. Впрочем, без особенного сожаления проиграли напоследок ПСВ, выставив экспериментальный состав. И, допуская минимум осечек, в АПЛ ушли в единоличный отрыв. В прошлом туре с Борнмутом отдохнувшие лидеры обеспечили результат. По сути, сейчас может быть первая серьезная осечка, ведь первый полуфинал, на выезде в Лондоне, мерсисайдцы сами не забили и пропустили на 86-й минуте от Бергваля.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб в прошлом сезоне чуть не дотянулся до пропуска в Лигу чемпионов - все-таки пиковая Астон Вилла тогда выиграла на 1 матч больше. Сейчас же у шпор полно проблем, и в первую очередь критическая кадровая ситуация. Волна травм такая, что Постекоглу прямо говорит: ставит не тех, кто лучше, а того, кто просто физически готов сыграть. Отсюда и аховое положение в АПЛ, где поражений намного больше, чем побед. В прошлом туре с соседним Брентфордом наконец-то выигрышные 2:0. При этом удается хорошо играть англичанам в Лиге Европы - в январе в Германии обыграли Хоффенхайм. Эльсборг. А особенно хороши Сон и компания в Кубке Лиги. Они там выбили оба гранда из Манчестера, да и с Ливерпулем победили дома, пусть и 1:0.

Статистика личных встреч

До поражения в первом полуфинале, в 2024-м году мерсисайдцы победили в обоих поединках со шпорами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех красных. С учетом кадровых проблем гостей, можно брать фору -1,5 гола (коэффициент - 1,6).