Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги

Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) на стадионе «Энфилд» и вышел в финал турнира.

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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.

Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.

В финале в Лондоне на стадионе Уэмбли 16 марта Ливерпуль сыграет против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч. 6 февраля, Ливерпуль

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаи, 75, ван Дейк, 80

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк (Куанса, 87), Конате, Брэдли, Джонс (Макаллистер, 72), Гравенберх, Собослаи, Гакпо (Диас, 82), Салах (Эллиот, 82), Нуньес (Диогу Жота, 72).

Тоттенхэм: Кински, Спенс, Дэвис (Мур, 82), Данзо, Грэй, Сарр (Бергвалль, 57), Бентанкур, Биссума (Порро, 57), Кулушевски, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Тель, 45+1).

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