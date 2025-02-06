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Кубок Английской лиги
Проходит дальше Ливерпуль
06.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
Тоттенхэм
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Англия
06 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:36
431
3

Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги

Тоттенхэм не сумел удержать гандикап, полученный в первой игре

06 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 07 февраля 2025, 00:36
431
3
Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) на стадионе «Энфилд» и вышел в финал турнира.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил важный гол для Ливерпуля (1:0), отыграв гандикап.

Во втором тайме Салах, Собослаи и ван Дейк установили перевес Ливерпуля над Тоттенхэмом (4:0), обеспечив красным путевку в финал.

В финале в Лондоне на стадионе Уэмбли 16 марта Ливерпуль сыграет против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).

Кубок английской лиги. 1/2 финала

Ответный матч. 6 февраля, Ливерпуль

Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаи, 75, ван Дейк, 80

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк (Куанса, 87), Конате, Брэдли, Джонс (Макаллистер, 72), Гравенберх, Собослаи, Гакпо (Диас, 82), Салах (Эллиот, 82), Нуньес (Диогу Жота, 72).

Тоттенхэм: Кински, Спенс, Дэвис (Мур, 82), Данзо, Грэй, Сарр (Бергвалль, 57), Бентанкур, Биссума (Порро, 57), Кулушевски, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Тель, 45+1).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Donchanin
Салах навіть пенальті грандіозно б'є
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+2
Victor673256ua
Шпори зараз не утому стані, що протистояти Ліверпулю, який хоче виграти
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+1
easterly
Добре напихали за невилученого пє діка в першому матчі)
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+1
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